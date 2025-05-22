Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, zirai dondan dolayı gıda enflasyonunun artacağı mesajını verdi

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korudu ancak enflasyonu yükseltecek risklerin arttığı kaydedildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. enflasyon raporu için başkan yardımcıları ile birlikte kameralar karşısına geçti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, zirai dondan dolayı gıda enflasyonunun artacağı mesajını verdi
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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korudu ancak enflasyonu yükseltecek risklerin arttığı kaydedildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. enflasyon raporu için başkan yardımcıları ile birlikte kameralar karşısına geçti. Karahan, zirai dondan dolayı gıda enflasyonunun artacağı mesajını verdi.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi. Ancak enflasyonu tetikleyecek risklere işaret edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının ikinci enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı için bankanın başkan yardımcıları ile birlikte kameralar karşısına geçti. Karahan, yıl sonu enflasyon tahminininim yüzde 24 olarak korunduğunu kaydetti.

Peki hedefler tutar mı? Ekonomist Serhat Latifoğlu, enflasyon beklentilerinin hala çok yüksek olduğunu söyledi.

Karahan, zirai dondan dolayı gıda enflasyonunun artacağı mesajını verdi. Beklentilerindeki iyileşmenin duraksadığını da söyleyen Karahan, enflasyonu tetikleyen unsurları sıraladı. 

Karahan, Ulusal Kanal'ın enflasyon raporlarında değişkenleri gösteren veriler neden yayınlanmıyor?" sorunu da yanıtladı.

Raporla ilgili detaylı isteğiniz varsa talebinizi alırız tam olarak hangi verileri isteğinizi bilmediğim için şu anda yanıtlayamıyorum.
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