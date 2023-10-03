Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan Enflasyon Mesajı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.



Merkez Bankası rezervlerinin 4 ayda 27 milyar dolar artarak 125,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.



Meclis bütçesinde enflasyon mesajı veren Erkan "Yıllık enflasyonda düşüşü Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz" dedi.



Sunumda Kur Korumalı Mevduat hesapları da gündeme geldi. 2022 yılında Kur Korumalı Mevduat çerçevesinde Merkez Bankası'nın 70 milyar TL, Hazine'nin ise 90 milyar TL ödeme yaptığı kaydedildi.



Merak edilen soruya da açıklık getiren Erkan, "Gündemimizde ne paradan sıfır atma ne de 500 TL'lik banknot var." dedi.