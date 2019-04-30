Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklandı. 2019 TÜFE tahmini yüzde 14,6'da tutuldu. Ancak gıda fiyatlarındaki artış düşündürüyor. Uzmanlar, enflasyonda tahminin tutmayacağı görüşünde. Raporu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya açıkladı. Rezerv tartışmalarını değerlendiren Çetinkaya, "Hiç bir parametrede bozulma söz konusu değil." dedi. Fakat bu konuda da kafalardaki soru işareti giderilemedi. Türkiye ekonomisindeki kriz Dış Ticaret Verilerine de yansıdı

Yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi.



Merkez Bankası bu yıl ikincisini yaptığı toplantı ile enflasyon raporunu sundu. Açıklamada; Enflasyon tahmini, rezerv tartışmaları, Merkez'in müdahaleleri ve ilave sıkılaştırmaya ilişkin görüşler öne çıktı.



Enflasyon tahmini yüzde 14,6 olarak kaldı. Açıklamayı Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yaptı.



Ancak petrol ve gıda fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gıdanın TÜFE üzerindeki etkisi düşünüldüğünde uzmanlar bu tahminlerin gerçekleşmeyeceği görüşünde.



Merkez Bankası, enflasyon raporunda son dönemin tartışmalı konusu rezervlere de yer verdi.



Türkiye'nin net rezevlerinin yüksek olmadığı iddia edilmişti.



Toplantıyı değerlendiren ekonomist Devrim Zelyut, basın açıklaması sırasında dikkat çeken bir ayrıntıya değindi.



Murat Çetinkaya, dövizin Türk Lirası üzerindeki baskısına ilişkin de konuştu.



İlave sıkılaştırmaya ilişkin ifade son açıklanan Merkez Bankası raporun çıkarılmıştı. Dolar kuru 5 lira 90 kuruş seviyesini aşmıştı. Çetinkaya bu kez ek sıkılaştırmanın sinyalini verdi.



Başkan Çetinkaya ayrıca ekonomide iyileşme olduğunu öne sürdü...



Ancak dış ticaret açığı, mart ayında yüzde yüzde 63,7 azaldı. 2 milyar 137 milyon dolara geriledi.





ulusal.com.tr

