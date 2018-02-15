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Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini...

Son dakika... Merkez Bankası'nın Beklenti Anketinde 2018 yıl sonu dolar/TL beklentisi açıklandı. TCMB Şubat Ayı Beklenti Anketine göre yıl sonu dolar kuru beklentisi 4,09 TL'ye gerilerken enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 9.52 olarak açıklandı.

Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini...

TCMB Şubat Ayı Beklenti Anketine göre yıl sonu dolar kuru beklentisi 4,09 TL'ye gerilerken enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 9.52 olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Şubat Ayı Beklenti Anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.52 oldu.

Anket sonuçlarına göre 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 9.30'dan yüzde 9.26'ya gerilerken, 24 aylık enflasyon beklentisi yüzde 8.25 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu anketin sonuçlarına göre Dolar/TL kurunda yıl sonu tahmini 4.0970 oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #Merkez Bankası
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