Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesi̇nde Türk Lirası karşılığı altın swap pi̇yasası açılacak. Merkez Bankası, swap i̇şlemi̇nde bankalardan altın alip yeri̇ne Türk Lirası sağlayacak. Merkez Bankası TL karşılığı altın swap i̇şlemleri̇, 6 Mayıs'ta başlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak.



Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Merkez Bankası bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Piyasada işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak.



Merkez Bankası swap işleminde bankalardan altın alıp yerine TL sağlayacak. İşlemler 1 hafta vade il gerçekleştirilecek. Vadenin resmi tatile gelmesi durumunda 2 hafta vadeli işlem yapılacak.



TL karşılığı altın swap piyasası işlemleri, diğer döviz ve efektif piyasası işlemlerinden bağımsız olarak kendi içinde netleştirilecek. Altın swap piyasasından vadesi gelmemiş toplam altın swap alımı miktarı 100 ton (yaklaşık 4,1 milyar dolar dolar karşılığı) olarak belirlendi.