Merkez Bankası duyurdu: Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 emisyon grubu 7. tertip 20 TL banknotların 22 Ekim 2025 itibarıyla tedavüle verildiğini duyurdu; yeni paralarda Başkan ve Başkan Yardımcısının imzaları yer alıyor...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Merkez Bankası duyurdu: Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle girdi
Yayınlanma:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de de yayımlandı. Yayımlanan duyuruda, TCMB'nin E9 emisyon grubu 7. tertip 20 TL banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin kararı yer aldı.

Duyuruya göre, 20 TL banknotlar 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren tedavüle verilmiş oldu.

Piyasaya sürülen yeni 20 TL'lik banknotlarda dikkat çeken en önemli değişiklik imzalar oldu. Yeni 20 TL'lerde Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait imzalar bulunuyor.

İMZALAR DIŞINDA TAMAMEN AYNILAR

Merkez Bankası, banknotların fiziki özelliklerine ilişkin de bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında hiçbir farklılık taşımıyor. Banknotların boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olduğu belirtildi.

Vatandaşların merak ettiği konulardan biri olan eski paraların durumuna da açıklık getirildi. Yeni banknotlar, halihazırda dolaşımda olan önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek. Bu sayede piyasadaki 20 TL'lik banknotlarda bir değişiklik yaşanmayacak.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde denetim yapıldı, yüzlerce düzensiz göçmen yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde denetim yapıldı, yüzlerce düzensiz göçmen yakalandıGündem
12 yılın en sert düşüşü yaşandı... İşte 22 Ekim güncel altın fiyatları12 yılın en sert düşüşü yaşandı... İşte 22 Ekim güncel altın fiyatlarıEkonomi
Merkez Bankası
Günün Manşetleri
5 bin 503 firmaya 9 ayda 8,8 milyar lira!
81 ilde denetim! Yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
14 sanık hakkında iddianame kabul edildi
Artık her polis ceza yazamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’li Ali Mahir Başarır’a dava açtı
Çok Okunanlar
12 yılın en sert düşüşü yaşandı... 12 yılın en sert düşüşü yaşandı...
Milyonlarca araç sahibine müjde! Akaryakıta indirim geldi Milyonlarca araç sahibine müjde! Akaryakıta indirim geldi
Şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın!
Bahar yeni bölüm tek parça full HD izle! Show TV Bahar 55. bölüm izle Bahar yeni bölüm tek parça full HD izle! Show TV Bahar 55. bölüm izle
ŞOK'ta dev fırsatlar başladı: Toz Torbasız Süpürge kapış kapış gidecek! ŞOK'ta dev fırsatlar başladı: Toz Torbasız Süpürge kapış kapış gidecek!