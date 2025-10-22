Merkez Bankası duyurdu: Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de de yayımlandı. Yayımlanan duyuruda, TCMB'nin E9 emisyon grubu 7. tertip 20 TL banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin kararı yer aldı.

Duyuruya göre, 20 TL banknotlar 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren tedavüle verilmiş oldu.

Piyasaya sürülen yeni 20 TL'lik banknotlarda dikkat çeken en önemli değişiklik imzalar oldu. Yeni 20 TL'lerde Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait imzalar bulunuyor.

İMZALAR DIŞINDA TAMAMEN AYNILAR

Merkez Bankası, banknotların fiziki özelliklerine ilişkin de bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında hiçbir farklılık taşımıyor. Banknotların boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olduğu belirtildi.

Vatandaşların merak ettiği konulardan biri olan eski paraların durumuna da açıklık getirildi. Yeni banknotlar, halihazırda dolaşımda olan önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek. Bu sayede piyasadaki 20 TL'lik banknotlarda bir değişiklik yaşanmayacak.