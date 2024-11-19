Merkez Bankası duyurdu: Yeni 5 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle çıktı
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, 5 TL ve 50 TL'lik banknotlarda yapılan düzenleme kapsamında, 8. tertip 50 TL ve 7. tertip 5 TL banknotlar bugün itibarıyla tedavüle sunuldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yeni banknotların piyasaya sürüldüğünü açıkladı.
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Açıklamaya göre, E9 Emisyon Grubu'nun önceki tertip banknotları ile kıyaslandığında, 8. tertip 50 TL ve 7. tertip 5 TL banknotlardaki imzalar değiştirildi. 50 TL'lik banknotlarda Başkan Dr. Fatih Karahan’ın imzasının yanı sıra Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzası yer alacak. 5 TL'lik banknotlarda ise Başkan Dr. Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'ın imzaları bulunacak şekilde düzenleme yapıldı.
Banknotlar, imza değişiklikleri haricinde, boyut, ön ve arka yüz kompozisyonu ve genel görünüm açısından önceki tertiplerle aynı kalmaya devam edecek. Yeni tertip banknotların, mevcut banknotlarla birlikte tedavülde olacağı belirtildi.
İfadede şunlara yer verildi:
- 1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edilecektir.