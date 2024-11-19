Merkez Bankası duyurdu: Yeni 5 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle çıktı

Açıklamaya göre, E9 Emisyon Grubu'nun önceki tertip banknotları ile kıyaslandığında, 8. tertip 50 TL ve 7. tertip 5 TL banknotlardaki imzalar değiştirildi. 50 TL'lik banknotlarda Başkan Dr. Fatih Karahan’ın imzasının yanı sıra Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzası yer alacak. 5 TL'lik banknotlarda ise Başkan Dr. Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'ın imzaları bulunacak şekilde düzenleme yapıldı.

Banknotlar, imza değişiklikleri haricinde, boyut, ön ve arka yüz kompozisyonu ve genel görünüm açısından önceki tertiplerle aynı kalmaya devam edecek. Yeni tertip banknotların, mevcut banknotlarla birlikte tedavülde olacağı belirtildi.

İfadede şunlara yer verildi: