Merkez Bankası duyurdu! Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle girdi

Resmi duyuruyla birlikte kamuoyuyla paylaşılan yeni tertip banknotlar, üzerlerindeki imza değişiklikleriyle dikkat çekerken mevcut kullanılan paralarla birlikte piyasada eş zamanlı olarak geçerli olacak.

YENİ BANKNOTLARDA İMZALAR YENİLENDİ

Tedavüle giren yeni tertip banknotlardaki değişikliklerin detayları şöyle:

Halen dolaşımda olan önceki tertip banknotlara kıyasla, yeni basım 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotlar üzerindeki imza blokları yeniden düzenlendi.

Her iki yeni banknotta da TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın imzası yer alırken; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara'nın, 5 TL banknotlarda ise Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'un imzası yer aldı.

Yeni banknotlar, üzerindeki imzalar haricinde boyutları, ön ve arka yüz tasarımları, renkleri ile genel güvenlik ve fiziki nitelikleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı özellikleri taşıyor.

ESKİ BANKNOTLAR GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAK

Merkez Bankası tarafından yapılan bilgilendirmede vatandaşların ve piyasanın dikkat etmesi gereken hususlara yer verildi:

Yeni tertip banknotların piyasaya sürülmesi, önceki tertip 50 TL ve 5 TL banknotların geçerliliğini etkilemeyecek.

Hem yeni tertipler hem de dolaşımda bulunan eski tertip banknotlar birlikte ve eş zamanlı olarak tedavül etmeyi sürdürecek; vatandaşların banknot değişimi yapmasına gerek bulunmayacak.