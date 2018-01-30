Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 6,5-9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,9) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon Raporu 2018-I"in tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, bir önceki rapora göre güncellemeleri anlattı.



Enflasyonun, düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında 2018 sonunda yüzde 7,9 olarak gerçekleşeceğini öngördüklerini, 2019 sonu için tahminlerinin yüzde 6,5 düzeyinde olduğunu belirten Çetinkaya, "Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda orta noktası yüzde 7,9 olmak üzere yüzde 6,5 ile yüzde 9,3 aralığında, 2019 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6,5 olmak üzere yüzde 4,7 ile yüzde 8,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." diye konuştu.



Çetinkaya, 2018 sonu enflasyon tahminini, Ekim Enflasyon Raporu'na göre 0,9 puan artırdıklarını dile getirerek, Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları varsayımına dair yaptıkları güncellemenin 2018 sonu enflasyon tahmini üzerindeki yükseltici etkisinin 0,7 puan olduğunu bildirdi.



İktisadi faaliyet görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak bir önceki rapor dönemine göre yukarı yönlü güncelledikleri çıktı açığının ise 2018 sonu tahminini 0,1 puan artırdığını anlatan Çetinkaya, "Ayrıca 2017 son çeyreğindeki enflasyon gerçekleşmelerinin Ekim Enflasyon Raporu'ndaki tahminlerin üzerinde olması ve enflasyon ana eğilimindeki artış 2018 yıl sonu enflasyon tahminini 0,1 puan yükseltti. Bu

çerçevede, Ekim Enflasyon Raporu'nda yüzde 7 olarak açıklanan 2018 yıl sonu tüketici enflasyon tahminini yüzde 7,9'a çektik." ifadelerini kullandı.



Çetinkaya, Türk lirası cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki artışa bağlı olarak 2019 sonu tüketici enflasyon tahminini Ekim Enflasyon Raporu'na göre 0,5 puan yukarı yönlü güncellediklerini kaydederek, böylece Ekim Enflasyon Raporu'nda yüzde 6 olarak açıklanan 2019 yıl sonu tüketici enflasyon tahmini yüzde 6,5'e yükselttiklerini söyledi.



"Tüm finansal gelişmeler toplulaştırılmış şekilde dikkate alındığında, 2017 yılının genelinde, toplam finansal koşulların iktisadi faaliyetteki canlanmayı desteklemiş olduğu görülüyor." diyen Çetinkaya, "Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla 2017 yılı boyunca parasal sıkılaşmayı kademeli olarak güçlendirdik. Yıl boyunca piyasayı büyük oranda tek bir kanaldan fonlayarak para politikasının öngörülebilirliğini de önemli ölçüde artırdık." açıklamasında bulundu.