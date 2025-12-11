Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında euro tarihi rekor kırdı: İlk kez 50 TL'yi aştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), aralık ayına ilişkin faiz kararını kamuoyuna açıkladı. Kurul, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faizi) 150 baz puanlık bir indirime gitme kararı aldı ve faizi yüzde 38 seviyesine çekti.

Kurul ayrıca, gecelik vadede uygulanan borç verme faiz oranını yüzde 41'e düşürürken, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'e indirdi.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürme hamlesinin hemen ardından döviz piyasalarında önemli bir hareketlilik gözlendi. Avrupa para birimi euro, Türk lirası karşısında tarihte ilk kez 50 liranın üzerine çıkarak dikkat çeken bir rekor kırdı.

EURO YENİ ZİRVESİNDE: 50,05 TL

Euro, Türk lirası karşısında 50 TL sınırını aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı. Döviz kuru, parite bazında yüzde 0,41 primle 50,05 düzeyinde alıcı buldu.