Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında euro tarihi rekor kırdı: İlk kez 50 TL'yi aştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Aralık ayı toplantısında politika faizini 150 baz puan düşürmesinin ardından euro, tarihinde ilk defa 50 Türk lirasını aşarak yeni bir rekor kaydetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında euro tarihi rekor kırdı: İlk kez 50 TL'yi aştı!
Yayınlanma:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), aralık ayına ilişkin faiz kararını kamuoyuna açıkladı. Kurul, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faizi) 150 baz puanlık bir indirime gitme kararı aldı ve faizi yüzde 38 seviyesine çekti.

Kurul ayrıca, gecelik vadede uygulanan borç verme faiz oranını yüzde 41'e düşürürken, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'e indirdi.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürme hamlesinin hemen ardından döviz piyasalarında önemli bir hareketlilik gözlendi. Avrupa para birimi euro, Türk lirası karşısında tarihte ilk kez 50 liranın üzerine çıkarak dikkat çeken bir rekor kırdı.

EURO YENİ ZİRVESİNDE: 50,05 TL

Euro, Türk lirası karşısında 50 TL sınırını aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı. Döviz kuru, parite bazında yüzde 0,41 primle 50,05 düzeyinde alıcı buldu.

Gazeteci Enver Aysever tutuklandı!Gazeteci Enver Aysever tutuklandı!Gündem
Fatih'te kira krizi kanlı bitti: Ev sahibini sokak ortasında vuran zanlı adliyeye sevk edildiFatih'te kira krizi kanlı bitti: Ev sahibini sokak ortasında vuran zanlı adliyeye sevk edildiYurt
Euro
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
22 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
3 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralı
Bakanlığın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı!
Kuytul’dan FETÖ’ye af isteyen Arınç’a destek
Kırıkkale'de fabrika yangını!
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltındaki diğer isimler açıklandı
948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Galatasaray’a kaleden kötü haber Galatasaray’a kaleden kötü haber
Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Mevduatta büyük rekabet! 200 bin TL 32 günde ne kazandırıyor? Mevduatta büyük rekabet! 200 bin TL 32 günde ne kazandırıyor?
Meteoroloji duyurdu: Bu bölgelerde yağış etkisini artıracak Meteoroloji duyurdu: Bu bölgelerde yağış etkisini artıracak