Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayına ilişkin merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan duyuruda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46 seviyesinde sabit tutulduğu bildirildi. Böylece banka, piyasa beklentileri doğrultusunda herhangi bir değişikliğe gitmemiş oldu.

GECE FAİZLERİ DE SABİT KALDI

Merkez Bankası, politika faiziyle birlikte gecelik vadede borç verme faiz oranını da değiştirmedi. Bu kapsamda gecelik borç verme faizi yüzde 49, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 43 seviyesinde korunmaya devam ediyor.

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın Haziran toplantısında faiz oranında değişikliğe gitmeyeceği yönünde görüş belirtmişti. Karar, bu beklentilere paralel şekilde açıklandı. Ayrıca, yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentilerinin medyan değeri yüzde 35,50 olarak kaydedildi.

TCMB, Nisan ayında gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,50'den yüzde 46 seviyesine çıkarmıştı.

Merkez Bankası’nın bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Temmuz’da yapılacak.