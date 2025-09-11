Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, bir hafta vadeli repo ihale faizi olan politika faizi yüzde 40,5’e geriledi. Ekonomistlerin beklentisi 200 baz puanlık indirim yönündeydi ancak banka bu beklentiyi aşarak 250 baz puanlık bir adım attı.

Yıl sonu için politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak açıklandı.

TEMMUZDA DA 300 BAZ PUANLIK İNDİRİM YAPILMIŞTI

Merkez Bankası, temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekmişti. Eylül ayındaki bu yeni kararla birlikte faiz oranlarında düşüş trendi devam etmiş oldu.

TCMB’nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Ekim’de yapılacak.