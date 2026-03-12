Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mart ayı toplantısını gerçekleştirdi ve faiz kararını kamuoyuyla paylaştı.

Alınan karara göre banka, bir hafta vadeli repo ihale faizi olan politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedi ve oranı yüzde 37 seviyesinde tuttu. Açıklanan bu karar, politika faizinin yüzde 37'de sabit kalacağını öngören ekonomistlerin beklentileriyle de paralel gerçekleşti.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 30

Piyasa aktörlerinin geleceğe yönelik faiz öngörüleri de netleşiyor. Açıklanan verilere göre, ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 seviyesinde oluştu.

OCAK AYINDA 100 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

Merkez Bankası, yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği ocak ayında faiz indirimine gitmişti. Söz konusu toplantıda politika faizi 100 baz puan düşürülerek yüzde 37 seviyesine çekilmişti.

Mart ayı faiz kararının netleşmesinin ardından gözler gelecek ayki takvime çevrildi. TCMB'nin para politikasını yeniden değerlendireceği bir sonraki toplantısı, 22 Nisan tarihinde yapılacak.

Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.

Enflasyonun ana eğilimi şubat ayında yataya yakın seyretmiştir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.