Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların yakından takip ettiği nisan ayı faiz kararını duyurdu. Banka, bir hafta vadeli repo ihale faizi olan politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek oranı yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.

BEKLENTİLER YANILTMADI

Nisan ayı kararının netleşmesiyle birlikte piyasaların geleceğe yönelik öngörüleri de şekillenmeye devam ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 33 seviyesinde hesaplandı. Merkez Bankası, daha önce mart ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında da faiz oranlarına dokunmamış ve politika faizini yine yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını üst üste aynı seviyede tutma kararının ardından piyasaların odak noktası yaz aylarında alınacak kararlara yöneldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikalarını yeniden değerlendireceği bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.