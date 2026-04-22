Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizine dokunmayarak, faizi yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

Simge Sarıyar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların yakından takip ettiği nisan ayı faiz kararını duyurdu. Banka, bir hafta vadeli repo ihale faizi olan politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek oranı yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.

Nisan ayı kararının netleşmesiyle birlikte piyasaların geleceğe yönelik öngörüleri de şekillenmeye devam ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 33 seviyesinde hesaplandı. Merkez Bankası, daha önce mart ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında da faiz oranlarına dokunmamış ve politika faizini yine yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını üst üste aynı seviyede tutma kararının ardından piyasaların odak noktası yaz aylarında alınacak kararlara yöneldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikalarını yeniden değerlendireceği bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

