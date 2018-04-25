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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak kararlar açıklandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlar açıklandı.

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