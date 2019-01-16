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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası 2019 yılının ilk kararını verdi. Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu faizi değiştirmedi. Politika Faizi yüzde 24 düzeyinde sabit tutuldu. Yapılan açıklamada ekonomideki risklerin devam ettiği de vurgulandı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasa, faizlerin değiştirilmeyeceğini bekliyordu. Öyle de oldu. Politika Faizi yüzde 24'te sabit kaldı.

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, politika faizi sabit tutuldu. Duyuru kurul tarafından yazılı olarak yapıldı.

"Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildi."

Açıklamada cari denge vurgusu da yapıldı. "Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir." denildi. Duyuruda, ekonomideki risklerin sürdüğü ifade edildi.

"İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir."

Toplantı özeti beş iş günü içinde yayımlanacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #faiz kararı #Merkez Bankası
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