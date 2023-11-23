Merkez Bankası Faiz Kararını Açıklayacak

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında toplanacak.

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün bir araya gelecek. Gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 14.00'te kasım ayı faiz kararı açıklanacak.

Banka, son toplantısında 500 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 35'e yükseltti.

Beklentiler, faiz artırım sürecinin 250 baz puanla devam edeceği yönünde. Karar metninde, verilecek mesajlar da odakta olacak.

Döviz Teşviki İçin Kazanç İstisnası! Bakan Mehmet Şimşek Yeni Düzenlemeyi DuyurduDöviz Teşviki İçin Kazanç İstisnası! Bakan Mehmet Şimşek Yeni Düzenlemeyi DuyurduEkonomi
# Merkez Bankası # faiz # Hafize Gaye Erkan
Çok Okunanlar
Akdeniz ve Marmara'da Deprem!
Akdeniz ve Marmara'da Deprem!
23 Kasım 2023 Meteorolojiden Hava Raporu
23 Kasım 2023 Meteorolojiden Hava Raporu
Mauro Icardi'ye Real Madrid Kancası!
Mauro Icardi'ye Real Madrid Kancası!
Son Dakika Gram Altın Arttı Mı?
Son Dakika Gram Altın Arttı Mı?
Şaban Sevinç Eleştirenleri "Irkçı ve Faşist" İlan Etti
Şaban Sevinç Eleştirenleri "Irkçı ve Faşist" İlan Etti
Öne Çıkanlar Netanyahu'dan Ateşkes İtirafı! İsrail Kara Harekatına Hazırlanıyor Netanyahu'dan Ateşkes İtirafı! İsrail Kara Harekatına Hazırlanıyor Globe Soccer Awards Nedir? Globe Soccer Awards Nedir?