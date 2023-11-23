Merkez Bankası Faiz Kararını Açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında toplanacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün bir araya gelecek. Gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 14.00'te kasım ayı faiz kararı açıklanacak.
Banka, son toplantısında 500 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 35'e yükseltti.
Beklentiler, faiz artırım sürecinin 250 baz puanla devam edeceği yönünde. Karar metninde, verilecek mesajlar da odakta olacak.