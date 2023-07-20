Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Politika faizinin artırılması bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez bir araya gelecek.

Merkez Bankası, yeni ekonomi döneminde geçtiğimiz ay yaptığı ilk toplantıda, 27 ay sonra ilk defa faizi artırma kararı almış ve 650 baz puanlık arışla politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5'tan yüzde 15'e çıkarmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün ikinci kez toplanacak.

Toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

Merkez Bankası'nın, toplantı sonrası bir kez daha faizi artırması bekleniyor.