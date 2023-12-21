Merkez Bankası Faizi Arttırdı! Kredi Kartı Faiz Oranları Artacak mı?

Merkez Bankası'nın politika faizinde 250 baz puanlık artışı sonrası merak edilen önemli konulardan biri kredi kartı faizlerine zam gelip gelmeyeceği oldu. Merkez Bankası o sorunun yanıtını paylaştı.

Merkez Bankası Faizi Arttırdı! Kredi Kartı Faiz Oranları Artacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye iş yerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarına ilişkin yapılan duyuruda şunlar kaydedildi;

Kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmayacaktır. Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. 

Kaynak: TRT Haber

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