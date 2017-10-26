Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faizlerde değişiklik yapmadı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12,25'te sabit tutuldu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaya devam ettiği belirtilerek, "Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir." ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faizlerde değişiklik yapmadı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te sabit tutuldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faizlerde değişiklik yapmadı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12,25'te sabit tutuldu.
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