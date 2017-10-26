Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Merkez Bankası faizlerde değişiklik yapmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faizlerde değişiklik yapmadı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te sabit tutuldu.

Merkez Bankası faizlerde değişiklik yapmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faizlerde değişiklik yapmadı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12,25'te sabit tutuldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaya devam ettiği belirtilerek, "Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir." ifadesini kullandı.

Etiketler; #Merkez Bankası #faiz #türkiye #dolar
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Sonraki Haber
İran Devrim Muhafızları Van sınırındaki Batı Azerbaycan'da 4 teröristi etkisiz hale getirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.