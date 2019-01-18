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Merkez Bankası: Hissedarlara dağıtım başladı

Merkez Bankası: "İlgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'lik kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başlanmıştır."

Merkez Bankası: Hissedarlara dağıtım başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'lik kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başlandığı bildirildi.

Merkez Bankası, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ilişkin yaptığı basın duyurusunda toplantının bugün Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Duyuruda, TCMB Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde Esas Mukavele değişikliği yapıldığı aktarıldı.

Kâr payı avansı ödenmesine karar verildiği anımsatılan duyuruda, ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlandığı ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Merkez Bankası
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