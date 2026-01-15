Merkez Bankası için kritik tarih: Faiz indirimi gelirse cepleri nasıl etkileyecek?
Borsada rekorlar ve risk primindeki düşüşle ocak ayına hızlı giren piyasalarda tüm dikkatler Merkez Bankası’nın vereceği karara kilitlendi. Analistlerin masasında ise tek bir senaryo ve kredi faizlerine olası etkileri var.
Türkiye piyasaları ocak ayına pozitif bir giriş yaptı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 12 bin barajını aşarak yeni rekorlara doğru ilerlerken, ayın ilk yarısında en yüksek 12.444 seviyesi test edildi.
Türkiye’nin kredi risk primi de 200 sınırına kadar gerileyerek 2018 yılından bu yana en düşük seviyeleri gördü.
Benzer bir düşüş iki yıllık gösterge tahvil faizinde de yaşandı ve ocak ayında faizler en düşük 36,5 sınırına kadar geriledi.
MASADA 150 BAZ PUANLIK İNDİRİM VAR
Piyasalarda ocak ayının ikinci yarısı başlarken, ajandanın ilk sırasında 22 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı yer alıyor.
Merkez Bankası, 2025 yılında politika faiz oranını enflasyondaki düşüşe paralel olarak yüzde 47,50 seviyesinden yüzde 38,00’e indirmişti.
Türkiye Gazetesi'ne göre, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren analistler, aralık ayında TÜFE’nin yüzde 0,89 ile tahminlerin altında kalması ve ocak ayı zamlarının beklenen enflasyona göre yapılması nedeniyle, TCMB’nin 22 Ocak’ta faiz indirimlerine devam edebileceğini öngörüyor.
ENFLASYON BEKLENTİSİ FAİZ MAKASINI AÇIYOR
Mevcut tabloda politika faizi ile yıllık TÜFE arasındaki makas 7 puanın üzerinde seyrediyor. Analistler, ocak ayında enflasyonun geçmiş yıllara kıyasla daha ılımlı gelebileceğini ve yıllık enflasyonun yüzde 30 ve altına gerileyebileceğini belirtiyor.
Bu gelişmelerin TCMB’ye yeni bir indirim için alan açtığı ifade ediliyor. Piyasa beklentileri incelendiğinde, gelecek haftaki toplantıdan 150 baz puanlık bir faiz indirimi kararı çıkması bekleniyor.
Matriks Haber tarafından 31 aracı kurum ekonomistinin katılımıyla yapılan ankette de bu tahmin ön plana çıktı. Beklentilere paralel bir indirim gerçekleşirse politika faizi yüzde 36,50 seviyesine gerileyecek.
İNDİRİM KREDİ FAİZLERİNE YANSIYACAK MI?
Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranları, mevduat ve kredi faizleri üzerinde belirleyici rol oynuyor. Analistler, politika faizinde indirimlerin sürmesi halinde, bankaların en büyük fon kaynaklarından olan mevduat maliyetlerinin gerileyebileceğini, bunun da zamanla kredi faizlerine yansıyabileceğini aktarıyor.
Mevcut piyasa koşullarında ihtiyaç kredilerinde en düşük oran 12 ay vadede yüzde 2,99, konut kredilerinde ise 120 ay vadede yüzde 2,49 olarak uygulanıyor.