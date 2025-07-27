Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası gözler yeniden mevduat faizlerine çevrildi. 3 milyon TL’lik yatırımın 1 aylık getirisi banka banka değişirken, en yüksek kazancı sunan kurum belli oldu. İşte faiz oranları ve net kazançlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek yeni bir para politikası döngüsünün sinyalini vermesi, bankaların mevduat faizlerinde de güncellemeye yol açtı. 

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 2

Gözler, 3 milyon TL gibi yüksek tutarda mevduat yatırımı olan yatırımcılara hangi bankanın en iyi kazancı sunduğuna çevrildi.

İşte Ekonomim’e göre, güncel oranlar ve net kazançlar…

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 3

ZİRAAT BANKASI

Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44

Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL

Net Kazanç: 95.473,97 TL

Vade Sonu Tutarı: 3.095.473,97 TL

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 4

İŞ BANKASI

Vadeli TL Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %38

Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL

Net Kazanç: 82.454,79 TL

Vade Sonu Tutarı: 3.082.454,79 TL

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 5

AKBANK

Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47

Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL

Net Kazanç: 103.680,81 TL

Vade Sonu Tutarı: 3.103.680,81 TL

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 6

FİBABANK

Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %51

Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL

Net Kazanç: 103.274,66 TL

Vade Sonu Tutarı: 3.103.274,66 TL

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 7

ALTERNATİF BANK

VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %51

Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL

Net Kazanç: 99.638,68 TL

Vade Sonu Tutarı: 3.099.638,68 TL

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 8

YAPIKREDİ

Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %49

Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL

Net Kazanç: 108.168,89 TL

Vade Sonu Tutarı: 3.108.168,89 TL

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 9

CEPTEB

Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47

Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL

Net Kazanç: 93.312,73 TL

Vade Sonu Tutarı: 3.093.312,73 TL

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 10

ODEA

Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47

Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL

Net Kazanç: 88.238,48 TL

Vade Sonu Tutarı: 3.088.238,48 TL

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 11

DENİZ BANK

E-Mevduat – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46,5

Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL

Net Kazanç: 100.898,63 TL

Vade Sonu Tutarı: 3.100.898,63 TL

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 12

HSBC

Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46

Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL

Net Kazanç: 101.278,06 TL

Vade Sonu Tutarı: 3.101.278,06 TL

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 13

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL

Net Kazanç: 97.643,84 TL

Vade Sonu Tutarı: 3.097.643,84 TL

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 14

QNB

E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44,5

Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL

Net Kazanç: 86.903,01 TL

Vade Sonu Tutarı: 3.086.903,01 TL

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Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu - Resim: 15

GETİR FİNANS

Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44

Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL

Net Kazanç: 90.700,27 TL

Vade Sonu Tutarı: 3.090.700,27 TL

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mevduat faiz