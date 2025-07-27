Merkez Bankası indirimi sonrası 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazanç tablosu
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası gözler yeniden mevduat faizlerine çevrildi. 3 milyon TL’lik yatırımın 1 aylık getirisi banka banka değişirken, en yüksek kazancı sunan kurum belli oldu. İşte faiz oranları ve net kazançlar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek yeni bir para politikası döngüsünün sinyalini vermesi, bankaların mevduat faizlerinde de güncellemeye yol açtı.
Gözler, 3 milyon TL gibi yüksek tutarda mevduat yatırımı olan yatırımcılara hangi bankanın en iyi kazancı sunduğuna çevrildi.
İşte Ekonomim’e göre, güncel oranlar ve net kazançlar…
ZİRAAT BANKASI
Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL
Net Kazanç: 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutarı: 3.095.473,97 TL
İŞ BANKASI
Vadeli TL Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL
Net Kazanç: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutarı: 3.082.454,79 TL
AKBANK
Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL
Net Kazanç: 103.680,81 TL
Vade Sonu Tutarı: 3.103.680,81 TL
FİBABANK
Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %51
Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL
Net Kazanç: 103.274,66 TL
Vade Sonu Tutarı: 3.103.274,66 TL
ALTERNATİF BANK
VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %51
Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL
Net Kazanç: 99.638,68 TL
Vade Sonu Tutarı: 3.099.638,68 TL
YAPIKREDİ
Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %49
Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL
Net Kazanç: 108.168,89 TL
Vade Sonu Tutarı: 3.108.168,89 TL
CEPTEB
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL
Net Kazanç: 93.312,73 TL
Vade Sonu Tutarı: 3.093.312,73 TL
ODEA
Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL
Net Kazanç: 88.238,48 TL
Vade Sonu Tutarı: 3.088.238,48 TL
DENİZ BANK
E-Mevduat – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46,5
Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL
Net Kazanç: 100.898,63 TL
Vade Sonu Tutarı: 3.100.898,63 TL
HSBC
Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL
Net Kazanç: 101.278,06 TL
Vade Sonu Tutarı: 3.101.278,06 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL
Net Kazanç: 97.643,84 TL
Vade Sonu Tutarı: 3.097.643,84 TL
QNB
E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,5
Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL
Net Kazanç: 86.903,01 TL
Vade Sonu Tutarı: 3.086.903,01 TL
GETİR FİNANS
Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Anapara (Yatırım Tutarı): 3.000.000,00 TL
Net Kazanç: 90.700,27 TL
Vade Sonu Tutarı: 3.090.700,27 TL