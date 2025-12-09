Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum: 600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

11 Aralık’taki faiz toplantısı yaklaşırken yatırımcılar, bankaların mevduat faiz oranlarını ve 600 bin TL’nin bir ayda sağlayacağı kazancı araştırıyor. İşte banka banka 600 bin TL’nin aylık getirisi...

Merkez Bankası’nın 11 Aralık’ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı yaklaşırken, piyasalar kritik faiz kararına odaklandı.

Ekonomistlerin büyük bölümü, toplantıda faiz indirimi yönünde bir adım atılmasının beklendiğini ifade ederken, tasarruf sahipleri bankaların güncel mevduat faiz oranlarını araştırmaya başladı.

Mevduatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, “Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor?” sorusuna yanıt arıyor. Güncel mevduat faizleriyle birlikte yatırımcıların en çok merak ettiği başlık, 600 bin TL’nin 1 ayda sağlayacağı faiz kazancı oldu. 

İşte banka banka 600 bin TL’nin aylık getirisi...

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 18.597,17 TL
Vade sonu tutar: 618.597,17 TL

ING
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 17.751,85 TL
Vade sonu tutar: 617.751,85 TL

İş Bankası
Faiz oranı: 39,5%
Aylık getiri: 17.141,92 TL
Vade sonu tutar: 617.141,92 TL

Alternatif Bank
Faiz oranı: %46,5
Aylık getiri: 17.947,96 TL
Vade sonu tutar: 617.947,96 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 17.920,91 TL
Vade sonu tutar: 617.920,91 TL

Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 17.751,85 TL
Vade sonu tutar: 617.751,85 TL

HSBC
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 17.855,82 TL
Vade sonu tutar: 617.855,82 TL

Odea Bank
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 17.359,83 TL
Vade sonu tutar: 617.359,83 TL

QNB Finansbank (Günlük Hesap)
Faiz oranı: %44,25
Aylık getiri: 17.282,96 TL
Vade sonu tutar: 617.282,96 TL

Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 17.452,88 TL
Vade sonu tutar: 617.452,88 TL

DenizBank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 18.226,85 TL
Vade sonu tutar: 618.226,85 TL

Hayat Finans
Kâr payı oranı: %41,29
Aylık getiri: 17.918,73 TL
Vade sonu tutar: 617.918,73 TL

Akbank
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 17.792,88 TL
Vade sonu tutar: 617.792,88 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 17.792,88 TL
Vade sonu tutar: 617.792,88 TL

