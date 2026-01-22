Merkez Bankası kararı sonrası konut ve taşıt kredileri değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son faiz kararı sonrası kredi faizlerinde değişiklik yapıldı. Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde yeni oranlarını açıkladı.

Ocak ayı itibarıyla konut kredilerinde faiz oranları yüzde 2,64’ten başlarken, taşıt kredilerinde oranlar yüzde 2,90 seviyelerine kadar geriledi. Güncellenen oranlarla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı 500 bin ve 1 milyon TL kredi geri ödemeleri de belli oldu.

Konut kredisi – 1 milyon TL (120 ay)

Akbank’ta faiz oranı yüzde 2,70 olurken, aylık ödeme 34 bin TL’yi aştı.

Yapı Kredi’de faiz oranı yüzde 2,81 olarak uygulanıyor.

Vakıf Katılım ve Garanti BBVA’da ise oran yüzde 2,69 seviyesinde.

Bu oranlara göre 1 milyon TL konut kredisinde toplam geri ödeme 3,3 milyon TL ile 4 milyon TL arasında değişiyor.

Taşıt kredisi – 400 bin TL (36 ay)

Akbank’ta faiz oranı yüzde 3,05,

Ziraat Bankası’nda yüzde 3,49,

Garanti Bankası’nda ise yüzde 2,85 olarak uygulanıyor.

Bu oranlara göre 400 bin TL taşıt kredisinde toplam geri ödeme 730 bin TL ile 820 bin TL arasında değişiyor.

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından bankaların kredi oranlarında önümüzdeki günlerde yeni güncellemeler yapması bekleniyor.