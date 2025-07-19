Merkez Bankası kredi yapılandırması için video paylaştı: Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi nasıl düzenlenecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Herkes İçin Ekonomi” adlı finansal okuryazarlık platformunda “Yapılandırma Nedir?” başlıklı bir video yayınladı. Video, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılmasına dair örneklerle bilgi verdi.

48 AYA KADAR VADE, FAİZDE SINIRLAMA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından sağlanan imkanla, borçlar 48 aya kadar yapılandırılabiliyor. Merkez Bankası, bu süreçte azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

250 BİN TL’LİK BORÇTA DİKKAT ÇEKEN FARK

Videoda verilen örneğe göre; 250 bin TL kredi kartı borcu, yapılandırma öncesi 12 ay vadeyle 30 bin TL’yi aşan taksitlere bölünürken, yapılandırma sonrası aylık ödeme 11 bin 800 TL’ye kadar düşüyor.

BAŞVURU DETAYLARI HATIRLATILDI

Merkez Bankası, yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenlerin, ödenmemiş borç bakiyesi bulunan bankalara doğrudan başvurmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, makroihtiyati önlemlerin sürdüğünün de altı çizildi.