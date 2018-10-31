TCMB Başkanı Çetinkaya: "Gıda enflasyonu tahmini 2018 sonu için yüzde 13'ten yüzde 29,5'e, 2019 sonu için yüzde 10'dan yüzde 13'e güncellendi"Kaynak: AA
TCMB Başkanı Çetinkaya: "Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 23,5 olacağı, 2019'da yüzde 15,2’ye ve 2020'de yüzde 9,3'e gerileyeceği tahmin edilmektedir"
TCMB Başkanı Çetinkaya: "Önümüzdeki dönemde de enflasyonun en kısa zamanda hedeflere doğru yönelmesi için gerekli parasal duruşu koruyarak elimizdeki bütün araçları fiyat istikrarı doğrultusunda kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz"
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.