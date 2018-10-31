TCMB Başkanı Çetinkaya: "Petrol varil fiyatları varsayımını 2018 için ortalama 73 dolardan 75 dolara, 2019 için ise 73 dolardan 80 dolara yükselttik"

TCMB Başkanı Çetinkaya: "Gıda enflasyonu tahmini 2018 sonu için yüzde 13'ten yüzde 29,5'e, 2019 sonu için yüzde 10'dan yüzde 13'e güncellendi"



TCMB Başkanı Çetinkaya: "Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 23,5 olacağı, 2019'da yüzde 15,2’ye ve 2020'de yüzde 9,3'e gerileyeceği tahmin edilmektedir"



TCMB Başkanı Çetinkaya: "Önümüzdeki dönemde de enflasyonun en kısa zamanda hedeflere doğru yönelmesi için gerekli parasal duruşu koruyarak elimizdeki bütün araçları fiyat istikrarı doğrultusunda kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz"

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