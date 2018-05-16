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Merkez Bankası'ndan piyasa açıklaması

Merkez Bankası: Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır.

Merkez Bankası'ndan piyasa açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

TCMB'den, piyasa gelişmelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Merkez Bankası #dolar #Döviz
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