Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaşanan gelişmeler... Dolar ne kadar oldu

Merkez kararını duyurdu, kurda gerileme yaşandı.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 325 baz puan indirdi. Böylece 19,75 olan faiz 16,50 geriledi.

Piyasalarda 250-300 baz puan indirim bekleniyordu. Beklenti aşılmış oldu. Merkezin faiz kararı kurları da hareketlendirdi.

Karar öncesinde 5,76 liraya kadar çıkan dolar, 5,67'li seviyelere kadar düştü. Avro ise 6,28'in altına indi. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini de yüzde 1,17'lik kayıp yaşadı. Ekonomist Uğur Civelek ise kur tehlikesine işaret etti.

Merkez Bankası'nın 2015'ten bu yana ilk kez faiz indirimine 25 Temmuz'da gitmişti. Politika faizi 425 baz puan düşürülerek yüzde 19,75 düzeyine çekilmişti. Son indirimin ardından yaklaşık 1 buçuk aylık dönemde politika faizi 750 baz puan düşürülmüş oldu. Ancak ekonomistlere göre faiz indirimleri "kaynak" ihtiyacını doğuracak.

ulusal.com.tr