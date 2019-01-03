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Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurulu 18 Ocak'ta

TCMB Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurulu 18 Ocak'ta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 18 Ocak Cuma günü Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Merkez Bankası'nın hissedarlarına yaptığı ve internet sitesinden de yayımlanan davete göre, TCMB Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak Cuma günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Üç gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.

Banka esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde değiştirilmesi ise ikinci gündem maddesi olacak.

Üçüncü gündem maddesini de bankanın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususunun genel kurulun onayına arzı oluşturacak.

Merkez Bankası 2017 karından 12,4 milyar lirayı, 2016 karından da 6,4 milyar lirayı Hazine'ye aktarmıştı. TCMB'nin 2018 yılına ilişkin finansal sonuçları henüz açıklanmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Merkez Bankası
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