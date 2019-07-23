Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan faiz indirimi kararı çıkacak mı

Ekonomide tüm gözler Murat Uysal'ın Merkez Bankası Başkanı olarak katılacağı ilk Para Politikası Kurulu'na çevrildi. 25 Temmuz’daki toplantıya ilişkin piyasaların genel beklentisi faizlerde indirim yapılması yönünde.

Piyasalarda bu hafta toplanacak olan Para Politikası Kurulu’ndan çıkacak faiz indirimi merakla bekleniyor.



Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından yerine atanan Murat Uysal’ın başkanlığında ilk PPK 25 Temmuz'da toplanacak.



Piyasada genel beklenti 200 ile 250 baz puan civarında bir indirim yapılması yönünde. 25 Temmuz’daki toplantıda, 400 baz puan civarında bir indirim olabileceği de konuşuluyor.



Yeni Merkez Bankası Başkanı Uysal, daha önce verdiği röportajda, enflasyon beklentilerinin gerilediğinin görüldüğünü belirterek, "Bütün bu gelişmeler para politikasında hareket için bir manevra alanı oluştuğuna işaret ediyor" demişti.



25 Temmuz günü yapılacak toplantıda faiz indirimine gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.



ulusal.com.tr