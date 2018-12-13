Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenirken, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir."
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruş korunacaktır."
ayrıntılar geliyor...
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenirken, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir."