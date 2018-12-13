Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenirken, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir."



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruş korunacaktır."



ayrıntılar geliyor...