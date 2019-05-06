Fiyat gelişmeleri nisan raporu yayımladı. Merkez Bankasının raporunda; Üretici fiyatlarının baskısının arttığı tespiti yer aldı. Ayrıca tütün fiyatlarında yükselişin mayıs ayında da süreceğini belirtildi.

Merkez Bankası, nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.



Raporda, üretici fiyatlarına dikkat çekildi. ÜFE'deki yükselişin TÜFE üzerindeki etkisinin güçlenldiği vurgulandı. Raporda, "Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlendi." denildi.



Nisan ayı enflasyon verileri gıda fiyatlarındaki kötü tabloyu gözler önüne sermişti. Yüzde 31,86 yükselişle tarihin en hızlı artışı olarak kayıtlara geçen Gıda fiyatları da raporda yer aldı.



TCMB'DEN FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

"Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürdü. Yükselişte, yıllık enflasyonu yüzde 45.69'a ulaşan işlenmemiş gıda grubu belirleyici oldu. Taze meyve-sebze grubunda yıllık enflasyonun yüzde 73.66'ya ulaşması dikkat çekti; bu dönemde, patates ve beyaz et fiyatları yüksek oranda artarken, kırmızı et fiyatlarında Mart ayında görülen artış eğilimi önemli ölçüde hızlandı."



Merkez Bankasına göre, tütün fiyatlarındaki yükseliş ise devam edecek...



TCMB'DEN FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

"Nisan'da tütün ürünleri fiyatları yüzde 7.45 arttı, böylelikle tütün ürünlerindeki nispi ÖTV oranının Ocak ayında yüzde 63'ten yüzde 67'ye yükseltilmesinin ilk yansımaları görüldü; fiyat ayarlamalarının sürmesiyle tütün grubu enflasyonundaki yükselişin Mayıs ayında devam etmesi beklenmekte."





ulusal.com.tr