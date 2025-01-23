Merkez Bankası rezervleri arttı! İşte toplam rezerv miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Buna göre, 10 Ocak'ta 94 milyar 426 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 17 Ocak itibarıyla 2 milyar 365 milyon dolar artışla 96 milyar 791 milyon dolara yükseldi.

10 Ocak'ta 66 milyar 21 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri ise 17 Ocak itibarıyla 490 milyon dolar artarak 66 milyar 511 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 856 milyon dolar artışla 160 milyar 447 milyon dolardan 163 milyar 303 milyon dolara yükseldi.