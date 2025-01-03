Merkez Bankası rezervleri azaldı! İşte toplam rezerv miktarı

Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı kamuoyuna açıklandı. Merkez Bankası rezervlerinin, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 155 milyar 57 milyon dolara indiği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Merkez Bankası rezervleri azaldı! İşte toplam rezerv miktarı
Yayınlanma:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Buna göre, 20 Aralık'ta 92 milyar 388 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 27 Aralık itibarıyla 1 milyar 650 milyon dolar azalışla 90 milyar 738 milyon dolara geriledi.

20 Aralık'ta 63 milyar 806 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri ise 27 Aralık itibarıyla 513 milyon dolar artarak 64 milyar 319 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 156 milyar 194 milyon dolardan 155 milyar 57 milyon dolara düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 enflasyonuyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 enflasyonuyla ilgili açıklamaGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Merkez Bankası Merkez Bankası rezervleri ekonomi son dakika
Günün Manşetleri
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme
Erdoğan'dan 2025 enflasyonuyla ilgili açıklama
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme
Balıkesir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı
Antalya'da şiddetli deprem
"Memurlarımızı, emekçilerimizi, emeklilerimizi köklü çözüme çağırıyoruz"
25 kişi MHP'den Vatan Partisi'ne geçti
Samsun ve İstanbul’da eş zamanlı fuhuş operasyonu
Çok Okunanlar
Son dakika: En düşük emekli maaşı belli oldu! Son dakika: En düşük emekli maaşı belli oldu!
İstanbul'a Sibirya soğukları geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih duyurdu İstanbul'a Sibirya soğukları geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih duyurdu
2025 en düşük memur maaşı belli oldu! 2025 en düşük memur maaşı belli oldu!
Emekliler dikkat! Bankalar 2025'te promosyon tutarlarını güncelledi Emekliler dikkat! Bankalar 2025'te promosyon tutarlarını güncelledi
Meteoroloji uyardı o şehirleri uyardı: Kar, sağanak, fırtına geliyor Meteoroloji uyardı o şehirleri uyardı: Kar, sağanak, fırtına geliyor