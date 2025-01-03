Merkez Bankası rezervleri azaldı! İşte toplam rezerv miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Buna göre, 20 Aralık'ta 92 milyar 388 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 27 Aralık itibarıyla 1 milyar 650 milyon dolar azalışla 90 milyar 738 milyon dolara geriledi.

20 Aralık'ta 63 milyar 806 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri ise 27 Aralık itibarıyla 513 milyon dolar artarak 64 milyar 319 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 156 milyar 194 milyon dolardan 155 milyar 57 milyon dolara düştü.