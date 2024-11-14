Merkez Bankası rezervleri azaldı! Toplam rezerv miktarı duyuruldu

Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı açıklandı. Yapılan açıklamada, toplam rezervlerin, 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalışla 157 milyar 308 milyon dolara gerilediği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Toplam rezerv miktarı duyuruldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte bankanın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Buna göre, 1 Kasım'da 93 milyar 5 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 8 Kasım itibarıyla 884 milyon dolar azalışla 92 milyar 121 milyon dolara indi.

1 Kasım'da 66 milyar 614 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri ise 8 Kasım itibarıyla 1 milyar 427 milyon dolar düşüşle 65 milyar 187 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalışla 159 milyar 619 milyon dolardan 157 milyar 308 milyon dolara indi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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