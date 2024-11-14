Merkez Bankası rezervleri azaldı! Toplam rezerv miktarı duyuruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte bankanın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Buna göre, 1 Kasım'da 93 milyar 5 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 8 Kasım itibarıyla 884 milyon dolar azalışla 92 milyar 121 milyon dolara indi.

1 Kasım'da 66 milyar 614 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri ise 8 Kasım itibarıyla 1 milyar 427 milyon dolar düşüşle 65 milyar 187 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalışla 159 milyar 619 milyon dolardan 157 milyar 308 milyon dolara indi.