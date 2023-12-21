Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı! İşte Açıklanan Toplam Rezerv Miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

8 Aralık'ta 94 milyar 509 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 15 Aralık itibarıyla 890 milyon dolar artışla 95 milyar 399 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde altın rezervleri de 265 milyon dolar artarak 46 milyar 864 milyon dolardan 47 milyar 129 milyon dolara çıktı.

Böylece, 8 Aralık'ta 141 milyar 374 milyon dolar olan Merkez Bankası toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında 1 milyar 154 milyon dolar yükselişle 142 milyar 528 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 15 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 44 milyar 70 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 44,8'e karşılık geldi.