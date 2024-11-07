Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! İşte açıklanan toplam rezerv miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamayla birlikte, bankanın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Buna göre, 25 Ekim'de 93 milyar 504 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 1 Kasım itibarıyla 499 milyon dolar azalışla 93 milyar 5 milyon dolara indi.

25 Ekim'de 65 milyar 894 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri ise 1 Kasım itibarıyla 720 milyon dolar yükselişle 66 milyar 614 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar artışla 159 milyar 398 milyon dolardan 159 milyar 619 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.