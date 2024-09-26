Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! İşte toplam rezerv miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 13 Eylül'de 92 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 20 Eylül itibarıyla 1 milyar 954 milyon dolar artışla 94 milyar 109 milyon dolara yükseldi.

13 Eylül'de 61 milyar 395 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri ise 20 Eylül itibarıyla 888 milyon dolar artışla 62 milyar 283 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artarak 153 milyar 550 milyon dolardan, 156 milyar 392 milyon dolara yükseldi.