Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! İşte toplam rezerv miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül'de 94 milyar 109 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 27 Eylül itibarıyla 285 milyon dolar azalışla 93 milyar 824 milyon dolara düştü.

20 Eylül'de 62 milyar 283 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri ise 27 Eylül itibarıyla 1 milyar 283 milyon dolar artışla 63 milyar 566 milyon dolara çıktı.

20 Eylül'de 156 milyar 392 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında 998 milyon dolar artarak 157 milyar 390 milyon dolara yükseldi.