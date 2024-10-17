Merkez Bankası rezervleri yükseldi! İşte açıklanan toplam rezerv miktarı

Merkez Bankası, toplam rezerv miktarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, rezervler, 11 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 71 milyon dolar artışla 157 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Merkez Bankası rezervleri yükseldi! İşte açıklanan toplam rezerv miktarı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte bankanın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim'de 92 milyar 762 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 11 Ekim itibarıyla 881 milyon dolar artışla 93 milyar 643 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri yükseldi! İşte açıklanan toplam rezerv miktarı - Resim : 1

4 Ekim'de 63 milyar 553 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri ise 11 Ekim itibarıyla 190 milyon dolar yükselişle 63 milyar 743 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 11 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 71 milyon dolar artarak 156 milyar 315 milyon dolardan, 157 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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