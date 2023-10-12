Merkez Bankası Rezervlerinde Artış!

Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı belli oldu. TCMB'den yapılan açıklamada, toplam rezervlerin 680 milyon dolar artarafk 122 milyar 883 milyon dolara yükseldiği ifade edildi.

Merkez Bankası Rezervlerinde Artış!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Merkez Bankası'ndan yapılan bu açıklamayla birlikte, toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Açıklamaya göre, 29 Eylül'de 81 milyar 575 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 6 Ekim itibarıyla, bir önceki haftaya göre 577 milyon dolar artış göstererek 83 milyar 152 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemdeki altın rezervlerindeki değişim de belli oldu. Buna göre, altın rezervleri 898 milyon dolar azalarak 40 milyar 629 milyon dolardan 39 milyar 731 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 680 milyon dolar artışla 122 milyar 203 milyon dolardan 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi. Toplam rezervlerde mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, 24 milyar 425 milyon dolar oldu.

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