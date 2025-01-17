Merkez Bankası rezervlerinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Buna göre, 3 Ocak tarihinde 92 milyar 588 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 10 Ocak itibarıyla 1 milyar 838 milyon dolar artışla 94 milyar 426 milyon dolara yükseldi.

3 Ocak tarihinde 65 milyar 345 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri de 10 Ocak itibarıyla 676 milyon dolar artarak 66 milyar 21 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 514 milyon dolar artışla 157 milyar 933 milyon dolardan 160 milyar 447 milyon dolara yükseldi.