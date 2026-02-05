Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve: 218 milyar dolar barajı aşıldı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. 30 Ocak haftasına ait verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 544 milyon dolar artış kaydetti. Bu yükselişle birlikte toplam rezerv miktarı, 215 milyar 614 milyon dolardan 218 milyar 158 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

DÖVİZ DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

Rezervlerin alt kalemleri incelendiğinde, döviz ve altın varlıklarında farklı seyirler izlendiği görüldü. 30 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 797 milyon dolar azalışla 84 milyar 405 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ocak tarihinde 86 milyar 202 milyon dolar seviyesindeydi.

Buna karşın altın rezervlerinde sert bir yükseliş yaşandı. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 4 milyar 341 milyon dolar artış göstererek 129 milyar 412 milyon dolardan 133 milyar 753 milyon dolara tırmandı.

REKOR SERİSİ ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA

Altın rezervlerindeki bu güçlü artışın etkisiyle, döviz rezervlerindeki düşüşe rağmen genel tablo pozitif şekillendi. Toplam brüt rezervlerde kaydedilen 2,54 milyar dolarlık artışla birlikte Merkez Bankası, rekor serisini üçüncü haftaya taşıdı ve toplamda 218 milyar 158 milyon dolarlık hacme ulaştı.