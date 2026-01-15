Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş: Rakamlar açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların yakından takip ettiği Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporunu yayımladı.

Verilere göre bankanın rezervlerinde 9 Ocak ile biten haftada dikkat çekici bir yükseliş kaydedildi. Merkez Bankası toplam rezervleri, söz konusu haftada 6 milyar 985 milyon dolar artış göstererek 196 milyar 75 milyon dolar seviyesine ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİNDE SERT YÜKSELİŞ

Toplam rezervdeki artışın en büyük kalemi döviz varlıklarında gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, bir haftalık süreçte 4 milyar 783 milyon dolar arttı. Bu yükselişle birlikte, önceki hafta 74 milyar 564 milyon dolar olan brüt döviz rezervi, 79 milyar 347 milyon dolara çıktı.

ALTIN VARLIKLARI DA ARTTI

Rezervlerdeki pozitif tablo altın kalemine de yansıdı. Altın rezervleri 9 Ocak haftasında 2 milyar 202 milyon dolarlık bir artış kaydetti. Böylece 114 milyar 526 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 116 milyar 728 milyon dolara yükseldi.