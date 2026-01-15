Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş: Rakamlar açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son verileri paylaştı; döviz ve altın varlıklarındaki yukarı yönlü hareket, toplam rezervlere milyarlarca dolarlık artış olarak yansıdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş: Rakamlar açıklandı
Yayınlanma:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların yakından takip ettiği Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporunu yayımladı.

Verilere göre bankanın rezervlerinde 9 Ocak ile biten haftada dikkat çekici bir yükseliş kaydedildi. Merkez Bankası toplam rezervleri, söz konusu haftada 6 milyar 985 milyon dolar artış göstererek 196 milyar 75 milyon dolar seviyesine ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİNDE SERT YÜKSELİŞ

Toplam rezervdeki artışın en büyük kalemi döviz varlıklarında gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, bir haftalık süreçte 4 milyar 783 milyon dolar arttı. Bu yükselişle birlikte, önceki hafta 74 milyar 564 milyon dolar olan brüt döviz rezervi, 79 milyar 347 milyon dolara çıktı.

ALTIN VARLIKLARI DA ARTTI

Rezervlerdeki pozitif tablo altın kalemine de yansıdı. Altın rezervleri 9 Ocak haftasında 2 milyar 202 milyon dolarlık bir artış kaydetti. Böylece 114 milyar 526 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 116 milyar 728 milyon dolara yükseldi.

THY uçağında korku dolu anlar: Uçakta 'bomba' tehdidi içeren ağ tespit edildiTHY uçağında korku dolu anlar: Uçakta 'bomba' tehdidi içeren ağ tespit edildiGündem
A101'e cep telefonu geldi! İşte 15 Ocak aktüel ürünler kataloğuA101'e cep telefonu geldi! İşte 15 Ocak aktüel ürünler kataloğuMarket
Merkez Bankası
Günün Manşetleri
Kritik madde kabul edildi
"Karadeniz'de keşif amaçlı altı yeni sondaj yapacağız''
Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş
KKM'de düşüş devam ediyor
'Kazı çalışmalarında dünya lideriyiz'
Türkiye olası İran krizine hazır mı?
2025'te firmalara 154,5 milyon liralık ceza yağdı
"İmamoğlu'nun sevgilisi" iddiasıyla gündem olmuştu
Nevşehir merkezli dev tefecilik operasyonu
Mersin Limanı'nda dev operasyon!
Çok Okunanlar
Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi? Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?
Yarın saat 9’da elektrikler gidecek! Kesinti programı açıklandı Yarın saat 9’da elektrikler gidecek! Kesinti programı açıklandı
Meteoroloji uyardı: 16 Ocak’ta kar yağacak şehirler belli oldu! Meteoroloji uyardı: 16 Ocak’ta kar yağacak şehirler belli oldu!
Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış başlıyor Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış başlıyor
Rekor sonrası sert fren! Rekor sonrası sert fren!