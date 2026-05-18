Merkez Bankası tahmini değişti, Temmuz emekli zammı sil baştan hesaplandı! İşte yeni rakamlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından, milyonlarca emeklinin ve memurun Temmuz ayında alacağı zam oranları yeniden hesaplandı.

Yağmur Biçen Kaplan
Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, güncellenen yeni tahminler üzerinden emeklilerin alacağı artış oranlarını kalem kalem çıkardı.

💰 TEMMUZ AYI EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI NETLEŞTİ

Merkez Bankası’nın enflasyon raporundaki değişiklik sonrası tahminlerini güncelleyen Ekonomist Prof. Hakkı Hakan Yılmaz, enflasyonun Mayıs ayında yüzde 3, Haziran ayında ise yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşeceği varsayımından hareket ederek Temmuz zammı için şu oranları işaret etti:

İşçi ve Bağ-Kur Emeklileri: Yüzde 19,85 zam,
Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 15,5 civarında zam alacak.

📈 MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan yılın ikinci enflasyon raporunda, ekonomi yönetiminin hedeflerinde değişikliğe gidildi. Raporda öne çıkan kritik veriler şunlar oldu:

Şubat ayındaki ilk raporda yüzde 16 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon ara hedefi yüzde 24'e yükseltildi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi ise bu ara hedefin iki puan üzerinde, yüzde 26 olarak güncellendi.

Hatırlanacağı üzere, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2025 yılını yüzde 30,9 seviyesinde tamamlamıştı.

