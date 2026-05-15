Merkez Bankası tahmini değiştirdi! Emekli ve memurlar için maaşlar ne kadar olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'ya yükseltmesiyle Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur zammı senaryoları güncellendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın ikinci enflasyon raporu, Temmuz ayında milyonlarca vatandaşın maaşını doğrudan etkileyecek olan zam oranlarını yeniden şekillendirdi.
2026 yılının ortasına yaklaşılırken, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26 olarak güncellemesi, maaş hesaplamalarında beklentileri yukarı yönlü revize etti.
MERKEZ BANKASI TAHMİNİ DEĞİŞTİRDİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen ilk dört aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak kayıtlara geçmişti. Ancak TCMB'nin yeni tahmini doğrultusunda, Temmuz ayındaki toplam zam oranının yüzde 17,4'e kadar çıkabileceği öngörülüyor.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığı bilgilere göre, bu tahmin memur ve memur emeklileri için de zam oranının yüzde 13,2'ye yükselebileceğine işaret ediyor.
Henüz kesinlik kazanmayan ve Merkez Bankası'nın tahminlerine dayanan bu oranlar gerçekleşirse, emekliler Temmuz ayında başlangıçta beklenenden daha fazla zam alacaklar.
Maaş artışlarına dair en çok merak edilen konu olan en düşük emekli maaşı tutarı da TCMB raporuyla birlikte netleşmeye başladı.
Eğer öngörülen yüzde 17,4'lük zam oranı uygulanırsa, mevcut 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı 23 bin 360 liraya yükselecek. Bu durum, 23 bin TL'nin altındaki emekli maaşlarının da bu seviyeye çekileceği anlamına gelebilecek.
2027 OCAK AYINDA EMEKLİYİ VE MEMURU NE BEKLİYOR?
Merkez Bankası'nın güncellediği yıl sonu tahmini, sadece önümüzdeki Temmuz ayını değil, Ocak 2027 zamlarını da doğrudan etkiliyor.
TCMB'nin tahmininin isabetli çıkması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yılın ilk ayında yüzde 7,6 oranında zam alacak.
Aynı dönemde memur ve memur emeklisinin Ocak zammı ise yüzde 5,3 seviyesinde kalacak.