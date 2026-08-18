Merkez Bankası tahmini yükseltti! Ocak 2027 emekli ve memur zammı için 3 yeni senaryo

Uzman yazar Ahmet Kıvanç'ın hesaplamalarına göre; revize edilen enflasyon beklentileri maaş artışlarını doğrudan yukarı taşırken, emeklilik dilekçesini 2026'da mı yoksa 2027'de mi vermesi gerektiği konusunda tereddüt yaşayan çalışanlar için ömür boyu maaşı etkileyecek kritik bir tablo ortaya koydu.

Ocak 2027 Zammı İçin Masadaki 3 Farklı Senaryo

Merkez Bankası raporu, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve AA Finans anketine göre Ocak 2027 için öngörülen zam oranları şu şekilde şekillendi:

TCMB Yıl Sonu Tahmini (Yüzde 28 Enflasyon):

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: %8,70

Memur ve Memur Emeklisi: %6,66

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (Yüzde 29,43 Enflasyon):

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: %9,91

Memur ve Memur Emeklisi: %7,86

AA Ekonomistler Anketi (Yüzde 29,55 Enflasyon):

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: %10,01

Memur ve Memur Emeklisi: %7,95

Dilekçe Tarihinde "Yüzde 32" Eşiği: 2026 mı, 2027 mi?

SSK, Bağ-Kur ve 5510 sayılı kanuna tabi kamu çalışanlarının bağlanacak emekli aylıklarında dilekçe tarihi belirleyici bir rol oynuyor:

2026'da Dilekçe Verenler: Başvurusunu 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlayanlar, 2026 yılı içinde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan toplam %32,1'lik kümülatif artıştan doğrudan yararlanacak.

2027'ye Bırakanlar: Başvurusunu 1 Ocak 2027 sonrasına bırakanların maaşı ise 2026 yılı TÜFE gerçekleşmesi ile OVP'deki %3,8'lik büyüme hedefinin %30'u (büyüme payı) eklenerek oluşturulacak güncelleme katsayısı üzerinden hesaplanacak.

Kritik Eşik: Güncelleme katsayısı 1,32 (%32 artış) seviyesine ulaşırsa iki dönem arasındaki maaş farkı kapanacak. Ancak oran %32'nin altında kalırsa 2026'da dilekçe verenler ömür boyu daha yüksek maaş bağlatma avantajını koruyacak. Yıl sonu enflasyonunun %31 bandına yükselmesi halinde ise bu makas büyük oranda kapanacak.

Uzmanlardan Çalışanlara Kritik Uyarı: "Acele Etmeyin"

Uzmanlar, bağlanacak kök aylıkta kalıcı hak kaybı yaşamamak adına çalışanların son enflasyon verilerini (özellikle kasım ayı verilerini) görmeden karar vermemesi gerektiğini belirtiyor.

Kamu İşçileri İçin Özel Takvim: 2026 yılı emeklisi sayılabilme hakkı 14 Ocak 2027'ye kadar devam eden kamu işçilerinin, aralık ayı enflasyon verileri netleşmeden dilekçe vermemesi öneriliyor.