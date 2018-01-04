Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.



TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 150 milyon dolar olarak ilan edildi.



TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, açıklanan ihale takvimine göre yılın ilk çeyreğinde toplam 7,7 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı döviz satımı planlıyor.