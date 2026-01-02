Merkez Bankası verileri açıklandı: Rezervler 193 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, toplam rezervler 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla yükseliş kaydetti.

Toplam rezerv miktarı, 1 milyar 560 milyon dolarlık artışla 192 milyar 312 milyon dolardan 193 milyar 872 milyon dolara çıktı.

DÖVİZ REZERVLERİNDE GERİLEME

Toplam rezervlerdeki artışa karşın brüt döviz rezervlerinde düşüş yaşandı. 19 Aralık tarihinde 79 milyar 410 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 26 Aralık itibarıyla 2 milyar 432 milyon dolar azaldı. Bu düşüşle birlikte döviz rezervleri 76 milyar 978 milyon dolara indi.

ALTIN VARLIKLARI YÜKSELDİ

Rezervlerdeki artışın ana kaynağı ise altın varlıkları oldu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 3 milyar 991 milyon dolarlık bir artış gösterdi.

Bu yükselişle birlikte 112 milyar 903 milyon dolar olan altın rezervleri, 116 milyar 894 milyon dolar seviyesine ulaştı.